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Умер советский мультипликатор Евгений Михельсон

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The MFA of Turkmenistan

Ушел из жизни художник-мультипликатор, режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон, сообщает Союз кинематографистов России.

Он скончался на 82-м году жизни после тяжелой болезни.

Михельсон долгое время работал в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов. В республике ему было присвоено звание «Заслуженный деятель Туркменистана». После распада Советского Союза мультипликатор переехал с семьей в Россию.

«Память о Михельсоне Евгении Ивановиче, добром, интеллигентном, яркого творческого дарования художнике надолго сохранится в его фильмах и нежных пастельных картинах. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Евгении Ивановича о невосполнимой утрате», — говорится в публикации на сайте Союза кинематографистов.

Среди его работ такие мультфильмы, как «Крылатый ослик», «Как здоровье, братец Лис?», «Бездомный Конгурджа», «Худайберды и дэв», «Самая сладкая дыня», «Чурек и малыш» и другие.

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