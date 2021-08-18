Познер объяснил, почему провалился путч

Телеведущий Владимир Познер в интервью kp.ru объяснил, почему, на его взгляд, провалился путч Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 19-21 августа 1991 года.

По словам Познера, он был категорически против ГКЧП и поддерживал президента СССР Михаила Горбачева у Белого дома. Он отметил, что ГЧКП, протестовавший против перестройки, не добился своей цели по двум причинам. Во-первых, напомнил он, все события тех дней в основном проходили в Москве. «А в Москве безусловное большинство было именно сторонниками тех изменений, того нового, что привнесла перестройка. В этом у меня нет никаких сомнений. Поэтому ГКЧП и не мог выиграть», — сказал Познер.

Кроме того, считает он, у некоторых руководителей тогда не хватило жесткости. «То есть они не стали стрелять в толпу, не стали расстреливать людей. Не знаю, что было бы, если бы они стали это делать, может быть, была бы вообще революция. Но факт тот, что силу они применять не стали. А то, что народ был против ГКЧП и был за, уже не столько за Горбачева, сколько за Ельцина, это очевидно», — резюмировал он.

Ранее Горбачев назвал членов ГКЧП виновными в развале Советского Союза.