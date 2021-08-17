Боба Дилана обвинили в изнасиловании девочки в 1965 году

Американский автор-исполнитель Боб Дилан был обвинен в употреблении наркотиков, а также в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году, когда музыканту было 20 лет, передает NBC News.

Как сообщает телеканал, соответствующий иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк.

Согласно иску, артист подружился с девочкой в мае 1965 года. В документе сказано, что он якобы установил с подростком «эмоциональную связь», чтобы «снизить ее запреты с целью сексуального насилия, что он и сделал», оставив ее «эмоционально травмированной и психологически поврежденной по сей день». В иске не представлены доказательства.

В нем также говорится, что ребенок страдал депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения.

Как заявил представитель Дилана, «утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет энергично защищено».

Адвокат потерпевшей отметил, что сторона защиты докажет обвинения в суде.