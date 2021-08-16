СМИ: Disney закрывает все проекты с Йоханссон

Компания Disney закрывает все проекты с участием актрисы Скарлетт Йоханссон, передает портал Giant Freakin Robot со ссылкой на собственные источники.

Так, утверждается, что фильм «Башня ужасов», в котором снимается Йоханссон, будет заморожен, другие фильмы с Йоханссон, названия которых не разглашаются, также не будут пущены в производство.

В июле Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за нарушение контракта на онлайн-показы фильма «Черная вдова». Суть иска заключается в том, что компания выпустила фильм «Черная вдова» на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с началом проката в кинотеатрах. При этом оплата Йоханссон складывается из кассовых сборов фильма, и Marvel гарантировал ей эксклюзивный прокат в кинотеатрах.

В Disney же заявили, что полностью выполнили условия контракта с Йоханссон.