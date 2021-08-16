«Запретят искусство»: афганская режиссер боится за жизнь после прихода талибов*

Режиссер из Афганистана, глава национальной кинокомпании Afghan Film Сахра Карими выразила свою обеспокоенность приходом в стране к власти боевиков движения «Талибан (организация запрещена в России)».

У себя в Twitter Карими предупредила, что новая власть может установить в стране жесткие исламские правила и подвергнуть преследованиям представителей творческих профессий, в частности, режиссеров. «Они убивали наших людей, похищали детей, продавали девочек в качестве невест своим мужчинам. Это гуманитарный кризис, и мир молчит. Они запретят искусство. Я и другие режиссеры — следующие в их списке», — написала она.

Сахра Карими напомнила, что недавно представители талибов пытали и убили афганского комедийного актера Назара Мухаммада Хашу, поэта Абдуллу Атифи, главу департамента по культуре и медиа Забиуллу Муджахида.

Карими — первая и единственная женщина в Афганистане, являющаяся кандидатом наук в области кинематографии.

Последний фильм Карими «Хава, Марьям, Аиша» о беременности и абортах в Афганистане вышел в 2019 году.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

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