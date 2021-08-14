Эмма Стоун снимется в сиквеле «Круэллы»

Актриса Эмма Стоун подписала контракт на съемку во второй части фильма «Круэлла». Об этом сообщает Deadline.

В публикации отмечается, что сделка является «хорошим знаком» на фоне новой технологии распространения фильмов Disney, когда картины одновременно выходят в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney +.

Издание утверждает, что заключение контракта выгодно для обеих сторон, как для актрисы, так и для корпорации.

«Это соглашение демонстрирует, что существует справедливый путь, который защищает артистов и объединяет интересы студий с актерами», — рассказала председатель агентства Endeavour, которое представляет интересы Стоун.

Сообщение об участии актрисы в сиквеле появилось спустя несколько дней, после информации о том, что Стоун обдумывает подать иск против Disney из-за низких кассовых сборов «Круэллы» в кинотеатрах.

Дата выхода продолжения фильма пока не сообщается.

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel «Черная вдова», подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против компании Disney

Причиной претензии актрисы стал выход фильма на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с дебютом в кинотеатрах. В иске говорится, что ее соглашение с Disney's Marvel Entertainment гарантирует эксклюзивный прокат в кинотеатрах, а ее зарплата в значительной степени основана на кассовых сборах фильма.