Телеведущая Ася Калясина назвала причину распада «Тату»

Телеведущая Ася Калясина в спецпроекте «Ленты.ру» о русской поп-музыке 2000-х раскрыла причину распада дуэта Юли Волковой и Лены Катиной «Тату».

Она указала на то, что группа была искусственно спродюсированной и не существовала сама по себе. «Она существовала только благодаря людям вокруг нее. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы [ее участницы] из себя ничего не представляли», — объяснила Калясина, которая во время расцвета группы работала в звукозаписывающей компании Universal Music.

По словам Калясиной, певицы уставали от гастрольной деятельности. Она вспомнила, как вместе с «Тату» приезжала во Францию, и девушек встретила толпа поклонников с плакатами. «Они такие: «Господи, когда мы уже поедем домой. Мы хотим домой». Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли», — заключила телеведущая.

Ранее Лена Катина высказалась об организации трибьют-концерта «Тату».