MaкSим опубликовала первое фото после выхода из комы

Певица МакSим (Марина Максимова) опубликовала в Instagram первый снимок, сделанный в больнице после того, как она вышла из медикаментозной комы.

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным», — подписала фотографию исполнительница.

На фотографии запечатлен врач, медбрат или волонтер. На его белом халате много раз написаны слова «здесь и сейчас», а также нарисована улыбающаяся девушка — судя по всему, сама МакSим.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест, который оказался отрицательным.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице.

В скором времени исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.