Росфинмониторинг пояснил, почему Хованского включили в список экстремистов

Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в список экстремистов и террористов, так как ему было предъявлено обвинение по статье 205.2 Уголовного кодекса (оправдание терроризма). Попасть в этот список может каждый, кто имеет статус обвиняемого или подозреваемого по этой или аналогичным статьям. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили изданию «Подъем».

«У нас на сайте есть сам перечень и причины включения. Все основания перечислены в разделе «Вопросы и ответы», можно увидеть, что там гораздо более широкий перечень причин, нежели решение суда», — пояснили в Росфинмониторинге.

В разделе «Часто задаваемые вопросы» на сайте ведомства действительно указано, что предъявленное обвинение по статье 205.2 является основанием для включения человека в такой список.

Обновленный перечень экстремистов и террористов, в который был включен Хованский, Росфинмониторинг опубликовал днем 10 августа. Блогер находится под стражей, так как не позднее 3 июля 2020 года исполнил песню про теракт на Дубровке в 2002 году. По мнению экспертов СК, она содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Также в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.