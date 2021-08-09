Джонни Деппу вручат премию за вклад в кинематограф

Актер Джонни Депп получит премию Donostia за вклад в кинематограф в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

«Депп - трехкратный номинант на премию «Оскар», обладатель «Золотого глобуса» и 10-кратный номинант, обладатель премии Гильдии киноактеров «за лучшую мужскую роль», а также обладатель 14 наград «Выбор народа» <…> к этому набору теперь добавится премия Donostia», — подчеркнули организаторы фестиваля.

В публикации отмечается, что это будет третий визит актера на мероприятие. Предыдущие были в 1998 году с режиссером Терри Гиллиамом («Страх и ненависть в Лас-Вегасе») и в 2020 году для участия в презентации документального фильма «Еще по одной с Шейном Макгоуэном».

Ранее Депп одержал победу в судебном разбирательстве против бывшей жены Эмбер Херд, благодаря которому благотворительная организация должна будет раскрыть информацию о пожертвованиях актрисы.

Нью-Йорский суд обязал Американский союз гражданских свобод обнародовать документы, подтверждающие пожертвования со стороны Херд, которые она должна была перевести на счет благотворительной организации.