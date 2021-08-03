Джейсона Момоа разозлил вопрос о сцене изнасилования в «Игре престолов»

Актера Джейсона Момоа в интервью для New York Times спросили о сцене изнасилования, в которой он появляется в сериале телеканала HBO «Игра престолов».

По сюжету, его персонаж-варвар Кхал Дрого насилует свою новоиспеченную жену Дейенерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк. По сюжету книги Джорджа Мартина, легшей в основу сериала, сексуальный контакт происходил по согласию. Журналист поинтересовался, как сейчас Момоа относится к этой сцене и сожалеет ли, что снялся в ней. «Важно было показать Дрого и его стиль. Сыграть кого-то, похожего на Чингиз Хана. Но это было очень, очень, очень трудно сделать», — признался артист.

Он также подчеркнул, что как актер не мог вмешаться в сценарий. «Вы спросили об «Игре престолов», вспомнили то, что происходило с моим персонажем, сделал бы я это снова. Мне не нравится этот вопрос. Неприятно — вы возлагаете на меня решение о том, играть что-то или нет, как будто у актера есть выбор. Мы ничего не решаем. Есть продюсеры, сценаристы, режиссеры, вы не врываетесь к ним с заявлениями, что не будете делать что-либо, потому что прямо сейчас это некошерно и неправильно с политической точки зрения. Неприятный вопрос», — разозлился артист.

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