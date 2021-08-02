«Круиз по джунглям» стал лидером кинопроката в России и СНГ

Фильм «Круиз по джунглям», в котором снялись Эмили Блант и Дуэйн «Скала» Джонсон, стал лидером проката в России и СНГ по итогам минувшего уик-энда. Сборы картины за прошедшие выходные составили 221,2 млн руб. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Второе место заняла лента М. Найта Шьямалана «Время». Она собрала в прокате 84,9 млн руб.

На третьем месте расположился фильм «Космический джем: Новое поколение» со сборами 20,9 млн руб.

Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков в своей рецензии рассказывает, как студия Disney не справилась с реанимацией жанра, сняв «Круиз по джунглям».