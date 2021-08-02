Боня уличила Бузову в «торговле» отношениями

Экс-участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня в интервью «Собеседнику» заявила, что певица Ольга Бузова «торгует отношениями».

Боня упрекнула артистку в том, что та выставляет свою личную жизнь напоказ.

«Я из первых уст о своих романах говорила очень редко, даже фотосессии с отцом моей дочери мы делали потому, что так нужно было, чтобы люди понимали, что все хорошо. Торговать своими отношениями — не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой», — сказала телеведущая.

Она также сообщила, что состоит в отношениях с мужчиной, заверив, что не будет показывать, с кем она.

Ранее Боня рассказала о своем конфликте с футболистом Павлом Мамаевым.