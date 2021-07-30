В Disney ответили на заявление Йоханссон

В Disney ответили на подачу в суд иска со стороны Скарлет Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме Marvel «Черная вдова», сообщает Los Angeles Times.

«Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон. Более того, показ «Черной вдовы» на платформе Disney+ с премиальным доступом значительно увеличил ее возможность заработать дополнительные средства, помимо тех 20 млн долларов, которые она уже получила к настоящему времени», — указано в сообщении компании.

Ранее Скарлетт Йоханссон решила судиться с Disney из-за «Черной вдовы».

Причиной претензии актрисы стал выход фильма на стриминговом сервисе Disney+ одновременно с дебютом в кинотеатрах. В иске говорится, что ее соглашение с Disney's Marvel Entertainment гарантирует эксклюзивный прокат в кинотеатрах, а ее зарплата в значительной степени основана на кассовых сборах фильма.