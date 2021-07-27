Пэрис Хилтон впервые станет мамой

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон беременна первенцем. 40-летняя звезда шоу-бизнеса ждет ребенка от жениха Картера Реума. Об этом сообщает издание PageSix.

В январе 2021 года Хилтон признавалась, что она прошла процедуру ЭКО.

«Он просто парень моей мечты… [Картер] на 100% тот самый», — заявила она тогда в подкасте Trend Reporter.

По словам Хилтон, они вдвоем все время говорят «о планировании свадьбы, именах будущих детей и всем остальном».

Ранее знаменитость объявила о своей помолвке с 39-летним бизнесменом Картером Реумом.

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать год назад. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.