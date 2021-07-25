Рэпер Lil Uzi Vert купил собственную планету

Американский рэпер Lil Uzi Vert (Саймир Вудс) купил себе планету. Об этом рассказала певица, партнерша предпринимателя Илона Маска Клэр Буше, известная под сценическим именем Grimes.

В своем Twitter она показала газовую экзопланету WASP-127b, открытую несколько лет назад. Она в 1,4 раза больше Юпитера.

«По-видимому, Lil Uzi Vert владеет этой планетой. Просто предупредила», — написала Grimes.

Сам рэпер подтвердил эту информацию. «Хотел всех удивить. Все еще работаю над этим!» — ответил Lil Uzi Vert в комментариях.

Некоторые пользователи спросили Grimes, хотела бы она себе личную планету. Позже заявления музыкантов вызвали дискуссии о возможности законного владения небесным телом.

Как пишет Business Insider, два эксперта заявили, что такие утверждения невозможны. Согласно договору о космосе, государствам и их гражданам запрещено предъявлять претензии на владение космическими объектами.

«Если кто-то продал ему планету или он думает, что владеет ею в обычном смысле этого слова — это просто неправда. Это мошенничество», — сказал Франс фон дер Дунк, профессор космического права Университета Небраски.

Ранее сообщалось, что фанат рэпера Канье Уэста продает воздух с презентации альбома на аукционе за стартовую цену в $3333.