Глуховский поддержал Дудя в деле о пропаганде наркотиков

Писатель Дмитрий Глуховский высказался по поводу административного дела в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Поводом для его заведения стали выпуски шоу «вДудь» с участием блогера Ивангая и рэпера Моргенштерна.

«Совершенно очевидно, что тот угол, под которым Дудь обсуждает наркотические вещества и их роль в жизни интервьюируемых, является разоблачительным и образовательным. Его цель — вовсе не популяризировать применение и использование наркотических веществ. А напротив — показать, как они могут разрушать жизни, карьеры, дестабилизировать психику и вообще негативно влиять на физическое и душевное здоровье тех, кто их употребляет, — сказал Глуховский, гость одного из выпусков «вДудя». — Я считаю, что он, наоборот, выполняет важную образовательную функцию. И задача его, разумеется, — объяснить своей многочисленной аудитории, что наркотики это зло».

Суд над Дудем стартовал в Москве 23 июля. В ходе пятничного заседания был назначена психолого-лингвистическая экспертиза по делу. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно.