Менеджер МакSим рассказала, почему певица вышла на сцену накануне госпитализации

Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова объяснила устроенный перед болезнью исполнительницы концерт. Об этом она написала в своем Instagram.

Менеджер отметила, что МакSим сама приняла решение о выступлении. В случае, если бы она не вышла на сцену, то многие из слушателей «подняли бы бучу и столько всего написали «хорошего».

«О том, что у нее поднялась температура, я узнала после выступления. Она позвонила и сказала: «Не думала тебе жаловаться». Мы поменяли ей билет на ближайшее время вылета, так как Марина планировала задержаться в Казани еще на два дня. Эта ситуация изменила ее планы. Винить тут некого», — подчеркнула Соколова.

Ранее в сети появилась запись последнего концерта МакSим, который состоялся 12 июня в Казани за четыре дня до госпитализации. На кадрах с выступления видно, что что певице с трудом дается не только исполнение песен, но и речь со сцены. Некоторые поклонники артистки возмутились из-за того, что менеджер певицы допустила такую ситуацию.

Ранее Игумен Лука рассказал о том, что состояние исполнительницы МакSим по-прежнему остается тяжелым, призвав молиться о выздоровлении лежащей в коме артистки.