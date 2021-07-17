Снятый при поддержке Минкультуры РФ фильм получил гран-при Каннского фестиваля

Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – «Купе №6» финского режиссера Юхо Куосманена и «Герой» иранца Асгара Фархади. Первая лента была снята в России, сообщает РИА «Новости».

Торжественная церемония награждения победителей проводится в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.

Драма «Купе №6» создана при поддержке Минкультуры России. Зрителям рассказывается история о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, где ее ждет встреча с грубоватым русским шахтером.

Также определены другие ленты, удостоившиеся высокой награды.

В номинации «Лучший фильм» победил «Титан», режиссер Джулия Дюкорно. «Лучшим режиссером» выбран Леос Каракс за работу «Аннетт».

«Лучшим актером» назван Калеб Лэндри Джонс за съемки в киноленте «Нитрам».

В качестве «Лучшей актрисы» выбрана Рената Рейнсве, фильм «Худший человек в мире».

Награду в номинации «Лучший сценарий» присудили Рюсуко Хамагути и Такамаса Оэ, фильм «За рулем моей машины».

Каннский кинофестиваль начался во Франции 6 июля.