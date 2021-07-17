СМИ: у МакSим отказывает легкое

Марине Максимовой, известной как МакSим, стало хуже. В настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, правое легкое у исполнительницы перестает работать, потому что увеличиваются кисты и полости. Также на фоне осложнений легкому не помогает аппарат ИВЛ.

Согласно информации Telegram-канала, проблемы с легкими повлияли и на сердце. Предварительно, у МакSим увеличены левые отделы сердца.

Официального подтверждения информации о самочувствии певицы со стороны ее представителей пока не поступало.

Артистка сообщила о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней Максимову подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее врач оценил шансы МакSим на выздоровление.