Фанаты Бритни Спирс потребовали в Вашингтоне реформы системы опекунства

Поклонники американской поп-певицы Бритни Спирс собрались в центре Вашингтона, чтобы поддержать ее в борьбе за освобождение от опеки отца и привлечь внимание властей к этой проблеме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Митинги проходят по всей стране, во многих штатах и даже за рубежом, но мы решили, что акция в Вашингтоне давно назрела – нужно привлечь внимание конгрессменов и сенаторов к необходимости перемен, реформирования института опеки», — заявила исполнительный директор организации «Свободу Бритни – Америка» Эрика Гуттериш.

По ее словам, в Америке есть тысячи людей, не обладающих славой и деньгами Спирс, которые сталкиваются с той же проблемой.

Ранее 23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».