Представитель Боярского ответила на сообщения о коронавирусе у артиста

Представитель актера Михаила Боярского в беседе с РИА «Новости» ответила на сообщения о том, что артист якобы госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, у 71-летнего Боярского подозрение на коронавирус. Он находится дома и чувствует себя нормально.

Ранее о том, что Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с коронавирусом, сообщил Telegram-канал Mash. Утверждалось, что народный артист РСФСР чувствует себя удовлетворительно, но болеет уже седьмой день, а госпитализирован был три дня назад.

В феврале 2021 года Михаил Боярский был госпитализирован c жалобами на повышенную температуру и слабость. Тогда экспресс-тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, и уже на следующий день после выписки актер играл на сцене театра Ленсовета.