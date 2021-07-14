Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мужа Пугачевой

Режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил свои соболезнования родным и близким бывшего мужа певицы Аллы Пугачевой Александра Стефановича. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Я в курсе был, он мне звонил позавчера, когда его в реанимацию переводили. Я чувствовал, что у него состояние тяжелое. Приношу соболезнования всем. Тяжелый удар...», — рассказал режиссер.

По словам Шахназарова, на «Мосфильме» умерли за последнее время сразу несколько режиссеров.

«Самый знаменитый Владимир Меньшов, Саша Стефанович, Валера Лонской — буквально месяц назад очень хороший режиссер. Вакцинируйтесь!», — заключил гендиректор «Мосфильма».

О госпитализации Стефановича в состоянии средней степени тяжести СМИ сообщили 5 июля. Утверждалось, что 76-летний режиссер и сценарист почувствовал недомогание около недели назад и сначала лечился дома.

13 июля стало известно, что Стефанович умер. Он находился в больнице с обширным поражением легких из-за коронавирусной инфекции, передавали СМИ.