Представитель МакSим ответила на слова Соседова о состоянии певицы

Родные певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова), которая заразилась коронавирусом и находится в реанимации, знают о ее состоянии больше, чем музыкальный критик Сергей Соседов, заявивший, что исполнительница «лежит трупом». Такое заявление сделала представитель артистки Яна Богушевская, передает «5-tv.ru».

Богушевская также подтвердила, что родственников певицы не пускают к ней в палату.

«Ну это же логично, в реанимацию не пускают даже родственников ни к кому. На то она и реанимация. Но о физическом состоянии Марины родственники знают порядком больше, чем Соседов», — сказала она.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев оценил шансы певицы МакSим на выздоровление.

Певица сообщила о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.