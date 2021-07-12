Художник Борис Кошелохов умер после заражения коронавирусом

В Мариинской больнице в Санкт-Петербурге умер советский и российский художник-авангардист Борис Кошелохов, сообщает «Петербургский дневник».

Причиной смерти называют коронавирусную инфекцию.

В творческих кругах Бориса Кошелохова знали под прозвищем Боб.

Борис Кошелохов провел более 25 персональных выставок. В 1977 году он организовал группу художников-нонконформистов «Летопись». Мастерская художника располагалась в арт-центре «Пушкинская, 10» в Санкт-Петербурге.

Работы Кошелохова выставлены в Русском музее, областных музеях Севастополя, Хабаровска, в государственном музее Нюрнберга. Также они экспонируются в музеях Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Бельгии, Англии, Польши, Чехии, США, Японии, Южной Кореи.