Появились новые данные о состоянии Петра Мамонова

Специалисты называют критическим состояние известного российского музыканта, лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, артист находится в коме с поражением легких на 85%. Мамонов также не реагирует на внешние раздражители.

Ранее супруга Петра Мамонова Ольга рассказала, что врачи пытаются вывести госпитализированного с коронавирусом музыканта из комы.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.