Музыканта Петра Мамонова пытаются вывести из комы

Супруга Петра Мамонова Ольга заявила, что врачи пытаются вывести госпитализированного с коронавирусом музыканта из комы. Об этом сообщает ТАСС.

«Состояние вновь крайне тяжелое. Врачи пытаются выводить Петра из комы, открыл глаза, на контакт пока не идет. Рукой шевелит. Дыхание на ИВЛ, но с третьим-четвертым дыханием, говорят врачи, справляется самостоятельно. Органы действуют самостоятельно», — сказала она.

Днем ранее сообщалось, что состояние 70-летнего артиста резко ухудшилось. Он находится в тяжелом состоянии в больнице в Коммунарке с 1 июля.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.