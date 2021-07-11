Названа причина смерти рэпера DMX

Источник назвал официальную причину смерти американского рэпера и актера Эрла Симмонса, известного как DMX, сообщает Vulture.

«Это была остановка сердца на какое-то время — кровообращение в мозгу отсутствовало... Несколько дней он находился на искусственной вентиляции легких в больнице, однако на раннем этапе у него диагностировали смерть мозга. Он так и не вышел из комы», — заявил член судебно-медицинской экспертизы округа Уестчестер.

Он уточнил, что к смерти привела интоксикация кокаином.

Анализ мочи Симмонса показал наличие наркотического вещества. По словам источника, судмедэксперт не проводил вскрытие, поскольку причину смерти установили на основании документации, предоставленной медицинскими работниками и полицией.

Адвокат Симмонса опроверг слухи о том, что смерть имела какое-либо отношение к вакцине от коронавируса.

Популярный в 2000-х музыкант скончался 9 апреля в возрасте 50 лет. В момент смерти рядом c артистом, находившимся на аппарате жизнеобеспечения, были его родственники. Ранее сообщалось, что причиной его смерти стал сердечный приступ.