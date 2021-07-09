СМИ: родители Меладзе отдали крупную сумму мошенникам

Родители певца Валерия Меладзе и композитора Константина Меладзе отдали 300 тыс. руб. мошенникам, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

8 июля Шоте Меладзе позвонила неизвестная женщина, которая представилась племянницей и заявила, что устроила ДТП с пострадавшей. Она убедила Меладзе, что теперь ей грозит тюремный срок, передала трубку якобы «старшему следователю», а тот попросил 1 млн руб. за освобождение «родственницы».

У пенсионеров обнаружилось 300 тыс. руб. наличными, которые они передали неизвестному мужчине, приехавшему к их дому. После передачи денег Шота Меладзе позвонил родственникам и выяснил, что с племянницей все в порядке. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники похитили полмиллиона у танцора Большого театра.