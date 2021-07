Набросок Леонардо да Винчи продали на аукционе за рекордные $12,2 млн

На аукционе Christie's был продан набросок головы медведя, созданный итальянским художником Леонардо да Винчи. На торгах произведение купили за £8,86 млн ($12,2 млн). Об этом сказано в сообщении аукциона Christie's в Twitter.

Небольшая зарисовка размером 7x7 см выполнена серебряным карандашом на бумаге розово-бежевого оттенка. Изображение ценится точной и трудоемкой техникой, которой Леонардо обучил флорентийский художник Андреа дель Верроккьо (1435-1488). По мнению экспертов, этот рисунок Леонардо сделал в начале 1480-х годов, предположительно до переезда из Флоренции в Милан около 1482 года.

Искусствоведы связывают «Голову медведя» еще с тремя рисунками животных, сделанных с натуры. Принято считать, что все они являлись частью коллекции из одного или нескольких альбомов для зарисовок, где Леонардо да Винчи фиксировал различные позы животных, которые потом использовал для работы над полноценными картинами. Итальянский мастер зарисовал на кусочках бумаги образы гуляющего медведя, кошек и собак.

