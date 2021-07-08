Юлия Меньшова опубликовала обращение перед прощанием с отцом

Актриса Юлия Меньшова опубликовала в своем Instagram обращение перед предстоящими похоронами отца.

«После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми. Не просите от нас комментариев», — написала она.

5 июля от последствий коронавируса скончался советский и российский режиссер, лауреат «Оскара» Владимир Меньшов. Ему был 81 год.

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.

Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера он начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах.

Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

О жизни и карьере народного артиста России — в материале «Газеты.Ru».