Мосгорсуд признал законным решение оштрафовать Моргенштерна

Мосгорсуд признал законным решение Зюзинского районного суда, оштрафовавшего рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотических средств в видеоклипах, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Рассмотрев апелляционную жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы, суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн подал в суд жалобу на штраф. Зюзинский суд признал артиста виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Адвокат музыканта Сергей Жорин утверждал, что в рамках дела были проведены несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, не было фактического судебного разбирательства, были отклонены все ходатайства. В связи с этим защита обжаловала решение столичного суда.

Заявление на Моргенштерна написал экс-депутат Дмитрий Носов. Претензии полиции к Моргенштерну связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и Family. Сначала артист был привлечен по статье как физическое лицо, впоследствии протокол был составлен на него как на индивидуального предпринимателя.