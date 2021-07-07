Алентову перевели в реанимацию после смерти Меньшова

Стали известны подробности о состоянии госпитализированной народной артистки России Веры Алентовой, пишет «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 6 июля после кратковременного улучшения ее поместили в реанимацию. Состояние актрисы врачи оценивают как средне тяжелое, но стабильное. Улучшений не отмечается, но нет и ухудшений.

Вера Алентова была госпитализирована с подозрением на коронавирус в конце июня. До этого COVID-19 был диагностирован у ее супруга — режиссера Владимира Меньшова. Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни.

Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище в Москве идет подготовка к похоронам режиссера. Похороны состоятся 8 июля. Известно, что работники мемориала уже привезли грунт для газона и оградили место будущей могилы. Похоронят Владимира Меньшова рядом с актером Василием Лановым, скончавшимся в январе 2021 года.