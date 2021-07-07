Несколько московских музеев ввели QR-коды для вакцинированных

Музей-усадьба Царицыно и некоторые другие музеи столицы с 7 июля ввели у себя систему QR-кодов в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».

Доступ в музей будет осуществляться по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. «Царицыно становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн», — уточняют в музее.

Система QR-кодов также действует в музее-усадьбе Кусково и в Музее космонавтики.

Ранее сообщалось, что в московских театрах могут в рамках эксперимента ввести систему QR-кодов. На определенные спектакли будут пускать зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19, а также тех, кто сдал ПЦР-тест.

С 28 июня система QR-кодов уже действует в сфере общепита. Так, столичные кафе и рестораны могут посещать только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест.