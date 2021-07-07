Адвокат Бритни Спирс увольняется после 13 лет работы с исполнительницей

Адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Д. Ингхэм, который представлял интересы исполнительницы в течение 13 лет, увольняется. Об этом сообщает издание The Guardian.

Суд в Лос-Анджелесе назначил Ингхэма адвокатом Спирс в 2008 году. Это произошло, когда отец певицы получил над ней опекунство.

Ингхэм в настоящий момент еще не комментировал свое решение.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.

1 июля суд отказал Бритни Спирс в прекращении опеки со стороны родного отца.