Появились первые кадры с Цыгановым и Снигирь в ролях Мастера и Маргариты

В Москве начались съемки фильма Михаила Локшина «Воланд» по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Первыми фотографиями со съемок поделилась в Instagram Юлия Снигирь — исполнительница роли Маргариты. На фото она запечатлена вместе с Евгением Цыгановым, который сыграет Мастера.

Также в фильме снимаются Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте и др.

Утверждается, что Воланда сыграет не говорящий по-русски иностранный актер, который пока не объявлен. Действие картины будет разворачиваться в мире романа Булгакова, в нем появится сам писатель, который также выступит воплощением Мастера.

Съемки продлятся до конца октября и кроме Москвы пройдут в Санкт-Петербурге и на Мальте.

Премьера «Воланда» в прокате запланирована на конец 2022 года.

Впервые книгу «Мастер и Маргарита» экранизировали в 1971 году, картину снял Анджей Вайда. Свои версии снимали режиссеры Александр Петрович, Мацей Войтышко, Юрий Кара, Владимир Бортко. Новый фильм должен был снимать Николай Лебедев, однако из-за пандемии коронавируса он начал работу над другим проектом.