В театрах Москвы могут ввести систему QR-кодов для вакцинированных

В московских театрах могут в рамках эксперимента ввести систему QR-кодов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

На определенные спектакли будут пускать зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19, а также тех, кто сдал ПЦР-тест. По словам Варшавера, такая возможность сейчас обсуждается.

Он также добавил, что вводить систему QR-кодов на весь репертуар было бы преждевременно.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.

Ранее сообщалось, что москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного на телефоны по смс. Кроме того, уже началась рассылка смс об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код.