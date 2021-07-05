«Лука» в третий раз подряд возглавил российский прокат

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Кадр из мультфильма «Лука (2021) Кадр из мультфильма «Лука (2021)
Кадр из мультфильма «Лука (2021)
Walt Disney Studios

Анимационная картина «Лука» Энрико Касароса в третий раз подряд возглавила российский прокат, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

За период с 1 по 4 июля. «Лука» собрал 61,9 млн руб. за минувший уик-энд. Главные герои вышедшего в прокат 17 июня мультфильма — морские монстры в облике обычных детей, проводящие лето на побережье Италии.

На втором месте оказался комедийный боевик Патрика Хьюза «Телохранитель жены киллера» с 39,3 млн руб. По сюжету, отправившемуся отдохнуть на тихий курорт телохранителю в отставке приходится вернуться к своей старой профессии, чтобы охранять супругу наемного убийцы. В главных ролях снялись Райан Рейнольдс, Антонио Бандерас, Морган Фриман и др.

Третью строчку занял фантастический триллер-боевик «Судная ночь навсегда» с 37,8 млн руб. Эверардо Валерио Гоута. Главные герои картины — группа мародеров, которые не хотят завершить ежегодную Судную ночь с наступлением утра.