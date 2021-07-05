Группа A'Studio выпустила новый трек
Геннадий Свидригайлов
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Группа A'Studio выпустила новую песню «Дискотека». Об этом музыканты сообщили в микроблоге коллектива в Twitter.
«Летний танцевальный сингл», — описали композицию ее исполнители.
Авторы композиции — Илья Зудин и Байгали Серкебаев.
A'Studio — советская, казахская и российская музыкальная поп-группа. Основателем является музыкант Байгали Серкебаев. В настоящее время в коллективе участвуют пять человек: Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич, Кети Топурия, Евгений Дальский и Сергей Кумин.
Ранее сообщалось, что британская поп-группа Spice Girls выпустит новую песню впервые за последние 14 лет.
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