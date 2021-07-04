В клинике, где лежит МакSим, рассказали о лечении певицы

Подсобная работница частной клиники, где проходит лечение певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), рассказала о состоянии артистки. Видео разговора опубликовал телеканал «НТВ».

«Завезли в премиум отделение. <…> Знаем, что лежит МакSим, привезли в плохом состоянии», — рассказала она.

При этом работница клиники не смогла назвать точный диагноз певицы.

«Я говорю: «Корона?» Вроде, да. А может это и не корона. А тогда что?», — поделилась она.

Певица МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее представительница артистки Яна Богушевская ответила на домыслы о том, от кого певица могла заразиться коронавирусом, назвав их неуместными.