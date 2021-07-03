Бузова отреагировала на критику Михалкова в свой адрес

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на своей странице в Instagram ответила режиссеру Никите Михалкову и продюсеру Виктору Салтыкову, которые ранее раскритиковали ее игру на сцене МХАТа.

Звезда отметила, что стоило ей «на секунду обернуться», как она тут же получила «ножи в спину».

«Мною уважаемый мэтр кино, обладатель премии «Оскар» [Никита Михалков] позволяет себе публично оскорблять меня и указывать, в какую профессию мне идти!» — написала Бузова.

Артистка удивилась тому, что Михалков не стал высказывать свои претензии лично, а Салтыкова она обвинила в желании «пропиариться» за счет выпадов в свой адрес.

Певица возмутилась претензиями в свой адрес, отметив, что она «девочка, которая мотивирует миллионы людей не сидеть сложа руки, а работать и идти к своей цели».

Ранее Бузова анонсировала «новый этап» в жизни.