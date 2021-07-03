Решетова впервые рассказала, почему перешла в ислам

Российская фотомодель, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова в Instagram впервые рассказала, почему она сменила веру и перешла в ислам.

«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», — сказала она.

По словам девушки, изучать ислам она начала несколько лет назад, но принять окончательное решение и перейти в новую веру ей было трудно. Решетова добавила, что исключила алкоголь и изучает Коран.

Ранее Решетова рассказала об отношениях с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) после расставания. Решетова и Юнусов встречались шесть лет, у них растет сын Ратмир. Также у Тимати есть дочь Алиса от предыдущих отношений с моделью Аленой Шишковой.