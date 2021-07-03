Тильда Суинтон станет героиней нового фильма Уэса Андерсона

Британская актриса Тильда Суинтон сыграет в новой картине американского режиссера Уэса Андерсона, наиболее известного по фильмам «Семейка Тененбаум» и «Королевство полной луны». Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что съемки новой ленты начнутся уже в сентябре 2021 года. Изначально фильм хотели снимать в Риме, однако площадку перенесли в Испанию.

Два месяца назад в испанском городе Чинчоне начались работы по строительству декораций, которые напоминают пустынный пейзаж из вестернов.

«Кино не об Испании», — отметила Суинтон.

Актриса уже работала с Андерсоном над проектами «Остров собак», «Королевство полной Луны», «Отель «Гранд Будапешт» и картиной «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан».

Ранее сообщалось, что актриса Тильда Суинтон в интервью британскому Vogue сделала каминг-аут как квир-персона — человек с нестандартной сексуальностью.