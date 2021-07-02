На концерте Билана в Санкт-Петербурге нашли нарушения антиковидных мер

На состоявшемся 1 июля в Санкт-Петербурге концерте поп-исполнителя Димы Билана выявлены нарушения антиковидных мер — масочного режима и социального дистанцирования.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение комитета по культуре Санкт-Петербурга. «В ходе контрольных мероприятий, которые прошли 1 июля 2021 года в отношении ООО «Руф проект», выявлены нарушения по соблюдению масочного режима у зрителей, социальному дистанцированию», — уведомил комитет.

В адрес организаторов фестиваля направлено обращение о необходимости дополнительных мер по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. После этого площадка вновь сможет работать.

Ранее на выступление Димы Билана пожаловался лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский. Он рассказал, что из-за нарушений был отменен его концерт на той площадке. Позже продюсер Билана Яна Рудковская заявила, что нарушений антиковидных мер на концерте артиста не было.