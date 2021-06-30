Актер сообщил о начале съемок фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом

Актер Шамир Андерсон сообщил о начале съемок боевика «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли. Об этом Андерсон, который также исполнит роль в картине, заявил на своей странице в Instagram.

«Итак, начинаем», — написал актер.

Работать над фильмом будет режиссер трех предыдущих фильмов этой серии Чад Стахелски, одним из сценаристов выступит Дерек Колстад, написавший «Никто» Ильи Найшуллера. Съемки пройдут во Франции, Германии и Японии, премьера запланирована фильма на май 2022 года.

Ранее стало известно, что роль старого друга главного героя в продолжении фильма «Джон Уик» исполнит китайский актер Донни Йен.