Представительница МакSим рассказала о текущем состоянии певицы

Марк Романов Эксклюзив

Представительница Марины Максимовой (МакSим) Яна Богушевская озвучила «Газете.Ru» актуальную информацию о текущем состоянии певицы. По словам пиар-менеджера, на данный момент оно остается без изменений.

«Пока все так же, без каких-то изменений», — сказала она.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 27 июня Богушевская рассказала «Газете.Ru», что МакSим все еще находится в коме в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких.