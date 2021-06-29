Кристина Агилера поддержала Бритни Спирс в ее борьбе против опеки отца

Певица Кристина Агилера в Instagram поддержала свою коллегу Бритни Спирс, заявившую о необходимости избавиться от опеки отца.

Агилера считает неприемлемым происходящее с Бритни. «Когда тебя затыкают, игнорируют, над тобой издеваются, отказывают в поддержке близкие — это самое истощающее, разрушительное и унизительное, что можно представить. Нельзя недооценивать то, насколько серьезный ментальный и эмоциональный ущерб это может принести. Женщина должна иметь право распоряжаться своим телом, репродуктивной системой, личной жизнью, пространством, лечением и счастьем», — пишет Агилера.

Артистка уверена, что опекун поступил со Спирс непорядочно и без сострадания. «Как женщина, которая работала в невообразимых условиях и под невообразимым давлением, она заслуживает всей мыслимой свободы, чтобы жить счастливо», — высказалась звезда.

Кристина Агилера познакомилась с Бритни Спирс и другими будущими суперзвездами, Джастином Тимберлейком и Райаном Гослингом, в 1993 году. Все они участвовали в детском шоу канала Disney «Клуб Микки-Мауса».

Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми Спирса с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Накануне Спирс в ходе слушаний в суде в Лос-Анджелесе выступила против опекунства над ней со стороны ее отца и заявила, что ее жизнь полностью контролируют, в частности, заставляют работать без выходных. Позже она извинилась перед поклонниками за годы лжи о том, что у нее все якобы было хорошо.