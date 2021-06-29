Правительство выделит 500 млн рублей на популяризацию российского кино за рубежом

Власти планируют выделить 500 млн рублей российским киностудиям и IT-компаниям на международное продвижение — всего на субсидии претендуют 11 участников, пишут «Известия» со ссылкой на Российский экспортный центр.

По данным издания, 360 млн рублей могут направить на поддержку почти двух десятков фильмов. Более 90 млн рублей могут получить два сериала и 25 мультипликационных фильмов. Средства направлены на поддержку и кинокомпаний, и IT-компаний, но последние почти не пользуются этим предложением.

Среди проектов на гранты — сериал «Перевал Дятлова» и вторая часть мультфильма «Ганзель, Гретель и агентство магии».

В РЭЦ рассказали, что документы о финансировании большого пакета мультфильмов также предоставил «Союзмультфильм» — студия планирует перевести на несколько иностранных языков около десяти — как правило. современных — мультфильмов.

Отмечается, что дотации будут безвозмездными, но их получение потребует соблюдения ряда условий — к участию в программе допускаются компании, что работают не менее трех лет. При этом экспортная выручка компании за предшествующий год должна быть не менее 7 млн рублей. Позднее должны быть представлены сведения об увеличении экспортной выручки — она должна быть как минимум втрое больше полученной субсидии.

Ранее Фонд кино объявил 10 фильмов, на которые будут выделены средства из федерального бюджета.