Джордж Мартин пообещал другую концовку «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин признался, что считает провальным финал сериала «Игра престолов», основанный на его серии романов «Песнь льда и огня», и пообещал, что напишет другую концовку в последней книге. Об этом он рассказал в интервью PBS in Chicago, опубликованном на YouTube.

«Когда в 2011 году вышел первый сезон, я выпустил лишь пять книг из этой серии. Я никогда не думал, что они меня перегонят. Однако им это удалось. Для меня странно то, что сериал пошел своим путем», — рассказал Мартин.

По его словам, поначалу у него было много вопросов к студии HBO, которая снимала сериал. Сценаристы вносили свои правки после консультаций с Мартином по основным сюжетным линиям.

Писатель рассказал, что в какой-то момент изменений стало очень много и из-за этого исчезла самобытность «Игры престолов», а концовка финального сезона разочаровала миллионы поклонников.

На данный момент Джордж Мартин работает над последними книгами — «Ветер зимы» и Грезы о весне». Первая ожидается к выходу летом текущего года, а вторая в 2023 году.

Ранее сообщалось, что авторы «Игры престолов» дали фанатам повод для слухов о пересъемках финала шоу.