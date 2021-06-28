Новый сезон «Декстера» получил дату премьеры

Девятый сезон «Декстера» получил дату премьеры, сообщил актер Майкл Си Холл в беседе с Times Radio, пишет Men.

По словам артиста, в США премьера состоится 7 ноября 2021 года. Телеканал Showtime дату пока не подтверждал.

Майкл Си Холл вернется к роли охотящегося на избежавших наказания преступников серийного маньяка Декстера Моргана после инсценировки собственной смерти в восьмом сезоне.

В ролике сменивший имя Декстер прогуливается по маленькому городу, готовящемуся встречать Рождество, и здоровается с местными жителями. Его внимание привлекает витрина с ножами, после чего на экране появляется надпись «Декстер», написанная кровью на снегу.

В девятом сезоне будет десять серий, премьера сериала состоится осенью 2021 года. Восьмой сезон «Декстера» вышел в 2013 году.

Тизер девятого сезона был опубликован в мае.